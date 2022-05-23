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Оператори в Латвії продовжили безкоштовний мобільний зв'язок для українських біженців

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 07:27
Оператори в Латвії продовжили безкоштовний мобільний зв'язок для українських біженців
фото: ЄП у twitter

Латвійські оператори зв'язку "Tele2" та LMT ще на три місяці продовжили для українських біженців, які прибули до Латвії, можливість користуватися мобільним зв'язком безкоштовно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Таким чином, люди з України, які шукають притулку в Латвії, зможуть користуватися мобільним зв'язком безкоштовно загалом пів року - до середини серпня.

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"Україна майже три місяці бореться за свою свободу. З початком війни в Україні LMT на три місяці забезпечила українських біженців у Латвії безкоштовним зв'язком та інтернетом. Ми бачимо, що ця послуга життєво необхідна, тому в майбутньому ми продовжуємо цю можливість, і всі українські біженці Латвії зможуть безкоштовно користуватися послугами мобільного зв'язку ще 90 днів", - заявив президент LMT Юріс Бінде.

Нові SIM-карти оператора LMT, як і раніше, можна отримати в самоврядуваннях Латвії, в українському центрі підтримки в Ризі та в офісі Ziedot.lv.

"24 лютого ми вирішили виділити 10 000 спеціальних SIM-карток тим українцям, які, рятуючись від війни, прибудуть до нас до Латвії. Спочатку планувалося, що безкоштовний мобільний зв'язок ми надамо на три місяці, але військові дії в Україні, на жаль, не закінчуються, тож продовжимо в рамках своїх можливостей допомагати людям, які зараз не можуть повернутися до своїх домівок", - зазначив голова правління "Tele2" Валдіс Ванцович.

ВІДЕО ДНЯ

Дані Tele2 показують, що тривалість дзвінків в Україну зросла приблизно в 50 разів. Якщо до початку війни загальна тривалість дзвінків з Латвії в Україну становила близько 1 000 хвилин або 16 годин на день, то зараз вона досягає 50 000 хвилин або 833 години на день.

Теми: Литвабіженцівійна
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