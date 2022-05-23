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Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 07:27
Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев
фото: ЕП в twitter

Латвийские операторы связи "Tele2" и LMT еще на три месяца продлили для украинских беженцев, которые прибыли в Латвию, возможность пользоваться мобильной связью бесплатно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Таким образом, ищущие убежища в Латвии люди из Украины смогут пользоваться мобильной связью бесплатно в целом полгода - до середины августа.

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"Украина почти три месяца борется за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца обеспечила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. Мы видим что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продлеваем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней", — заявил президент LMT Юрис Бинде.

Новые SIM-карты оператора LMT по-прежнему можно получить в самоуправлениях Латвии, в украинском центре поддержки, а также в офисе Ziedot.lv.

"24 февраля мы приняли решение выделить 10 000 специальных SIM-карт тем украинцам, которые, спасаясь от войны, прибудут к нам в Латвию. Первоначально планировалось, что бесплатную мобильную связь мы предоставим на три месяца, но военные действия в Украине, к сожалению, не заканчиваются, поэтому продолжим в рамках своих возможностей помогать людям, которые сейчас не могут вернуться в свои дома", - отметил председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович.

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Данные "Tele2" показывают, что длительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз. Если до начала войны общая продолжительность звонков из Латвии в Украину составляла около 1 000 минут, или 16 часов в день, то в настоящее время она достигает 50 000 минут, или 833 часа в день.

Темы: Литвабеженцывойна
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