Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 07:27
фото: ЕП в twitter

Латвийские операторы связи "Tele2" и LMT еще на три месяца продлили для украинских беженцев, которые прибыли в Латвию, возможность пользоваться мобильной связью бесплатно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Таким образом, ищущие убежища в Латвии люди из Украины смогут пользоваться мобильной связью бесплатно в целом полгода - до середины августа.

"Украина почти три месяца борется за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца обеспечила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. Мы видим что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продлеваем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней", — заявил президент LMT Юрис Бинде.

Новые SIM-карты оператора LMT по-прежнему можно получить в самоуправлениях Латвии, в украинском центре поддержки, а также в офисе Ziedot.lv.

"24 февраля мы приняли решение выделить 10 000 специальных SIM-карт тем украинцам, которые, спасаясь от войны, прибудут к нам в Латвию. Первоначально планировалось, что бесплатную мобильную связь мы предоставим на три месяца, но военные действия в Украине, к сожалению, не заканчиваются, поэтому продолжим в рамках своих возможностей помогать людям, которые сейчас не могут вернуться в свои дома", - отметил председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович.

Данные "Tele2" показывают, что длительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз. Если до начала войны общая продолжительность звонков из Латвии в Украину составляла около 1 000 минут, или 16 часов в день, то в настоящее время она достигает 50 000 минут, или 833 часа в день.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Литвабеженцывойна
Главное сегодня

Пограничника со Змеиного, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена

На Путина были покушения – руководитель ГУР Буданов

Удар по Десне: под обломками нашли 87 погибших – Зеленский

Пленный россиянин получил пожизненное за убийство гражданского

Адвокат Порошенко отреагировал на заявление Медведчука: пиар СБУ

фотоМэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ

Все новости...
Литва
Энергетическая независимость от РФ: Литва отказывается от российской электроэнергии
Президент Литвы: если Путину повезет в Украине, он может прийти к нам
Ткаченко: 0 баллов полякам и литовцам на "Евровидении" – это очень стыдно
Последние новости
15:15
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
15:07
фотоУкраинцы везде видят сине-желтый флаг. Фотографии собирают в специальном аккаунте
15:05
Взрыв в Энергодаре: Орлов рассказал подробности и последствия для псевдомэра
15:05
Из-за оккупации Юга овощи подорожали на 150%: чего не хватает и что будет с ценами
14:58
Вдвое возросло количество тех, кто поддерживает право владения огнестрельным оружием – социология
14:54
В МИД РФ говорят, что Молдова "навредит себе" выходом из СНГ
14:37
Пограничника со Змеиного, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена
14:37
Спрос на вторичную недвижимость в Киеве рухнул на 50%
14:25
Лукашенко заявил Путину, что Польша и "натовцы" собираются захватить запад Украины
14:22
В Париже убили охранника посольства Катара
Все новости...