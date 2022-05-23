Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вже зазнала втрат в Україні, як СРСР в Афганістані за 9 років - розвідка Британії

Понеділок, 23 травня 2022, 08:21

За перші три місяці війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев'ятирічної війни в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну, який публікує Міноборони Британії. 

До такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбасі, призвело поєднання поганої тактики на малих висотах з обмеженим прикриттям з повітря, відсутністю гнучкості та командного підходу, який готовий посилювати невдачі та повторювати помилки, відзначається у зведенні.

Розвідка наголошує: російська громадськість у минулому виявляла чутливість до втрат, понесених під час воєн за вибором. Тому у міру зростання кількості жертв в Україні втрати ставатимуть дедалі очевиднішими, а суспільне невдоволення війною і бажання його озвучити можуть зрости.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявляв раніше, що, якщо цифри та звіти підтвердяться, то російські війська могла встановити світовий рекорд втрат армії, яка здійснила вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяВелика Британіярозвідка
Головне сьогодні

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Росіяни ввірвалися в дім і розстріляли співробітника Запорізької АЕС – Енергоатом

"Артемсіль" через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону

Starbucks припиняє бізнес у Росії

Усі новини...
Росія
Білорусь веде розвідку і розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи – зведення
У Василівці на Запоріжжі окупантів більше, ніж місцевих жителів – ОВА
У Байдена заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України
Останні новини
21:44
Зеленський: У росіян на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас
21:35
Доказів мутації немає: у ВООЗ прокоментували спалах мавпячої віспи
21:33
За добу росіяни вбили ще 3 мирних жителів Донеччини
21:27
20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону
21:23
На Кіровоградщині ППО збила ворожу ракету
21:13
Сумщина: окупанти обстріляли Краснопільську громаду, сталася пожежа
20:57
Псевдотрибунал для українських бійців з "Азовсталі" РФ хоче влаштувати в ОРДЛО
20:57
Прокурори встановили російського командира, через якого загинула дитина на Харківщині
20:51
Кулеба про іноземний бізнес, що досі на ринку РФ: 580 компаній, вісім з яких - корпорації
20:39
Ексголова НБУ Гонтарева відкидає звинувачення Медведчука у "вугільній справі"
Усі новини...