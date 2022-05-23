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Россия уже понесла потери в Украине, как СССР в Афганистане за 9 лет - разведка Британии

Понедельник, 23 мая 2022, 08:21

За первые три месяца войны в Украине количество погибших в России, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне, публикуемом Минобороны Британии.

К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствием гибкости и командного подхода, готового усугублять неудачи и повторять ошибки, отмечается в своде.

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Разведка отмечает: российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн по выбору. Поэтому по мере роста количества жертв в Украине потери будут все очевиднее, а общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявлял ранее, что если цифры и отчеты подтвердятся, то российские войска могли установить мировой рекорд потерь армии, совершившей вторжение.

Темы: РосcияВеликобританияразведка
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