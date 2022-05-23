Росіяни били з "Ураганів" по території Дніпропетровської області 

У ніч на 23 травня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, з РСЗО "Ураган" влучили між селами Апостолівської громади.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко про обстарновку станом на 7.47 понеділка 23 травня

Пряма мова: "Ніч була безкінечною повітряною тривогою.

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У більшості районів все нормально. У Криворізькому – знову стріляли. Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали".