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Россияне били из "Ураганов" по территории Днепропетровской области

Елена РощинаПонедельник, 23 мая 2022, 08:52

В ночь на 23 мая российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, из РСЗО "Ураган" попали между селами Апостоловской общины.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко о ситуации по состоянию на 7.47 понедельника 23 мая

Прямая речь: "Ночь была бесконечной воздушной тревогой.

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В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по ​​Апостоловской общине. Попал между селами. Люди не пострадали".

Темы: Днепропетровская областьвойна
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