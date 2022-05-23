Россияне били из "Ураганов" по территории Днепропетровской области
Понедельник, 23 мая 2022, 08:52
В ночь на 23 мая российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, из РСЗО "Ураган" попали между селами Апостоловской общины.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко о ситуации по состоянию на 7.47 понедельника 23 мая
Прямая речь: "Ночь была бесконечной воздушной тревогой.
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В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской общине. Попал между селами. Люди не пострадали".