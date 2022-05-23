Россияне били из "Ураганов" по территории Днепропетровской области

В ночь на 23 мая российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, из РСЗО "Ураган" попали между селами Апостоловской общины.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко о ситуации по состоянию на 7.47 понедельника 23 мая

Прямая речь: "Ночь была бесконечной воздушной тревогой.

В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по ​​Апостоловской общине. Попал между селами. Люди не пострадали".