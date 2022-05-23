Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Польщі: мир в Україні є метою, але не за будь-яку ціну

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 09:18

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мир в Україні є спільною метою, але він не може бути домовлений "за будь-яку ціну".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю La Repubblica.

Журналісти запитали Моравецького про мирний план італійського уряду, який передбачає припинення війни в Україні, і про те, чи згоден він з необхідністю його просування.

"Мир - наша спільна мета, але це не може бути мир за будь-яку ціну. Ми не можемо погодитися на діалог, який може використовувати Путін, діалог над головами українців", - цитує відповідь Моравецького "Польське радіо".

Він також додав, що "цей народ проливає кров за нашу свободу і нашу безпеку. Ми маємо бути вірні Україні".

Моравецький також висловився стосовно переговорів з російським президентом.

"Будь ласка, пригадайте хоча б один успіх, до якого призвели б переговори з Владіміром Путіним. Багато політиків намагалися і завжди закінчувалися однаково - приниженням. Деякі західні політики все ще думають, що Росія врешті-решт зупиниться. У мене є одна порада: не треба ілюзій. Путін не зупиниться, як Гітлер не зупинився на Австрії, Чехословаччині та Польщі. Цього разу ми можемо бути мудрішими, перш ніж Росія підпалить Європу", - попередив Моравецький.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, МЗС України підтвердило інформацію ЗМІ про те, що Італія запропонувала своє бачення плану для припинення війни.

В італійському плані чотири ключові пункти-етапи, серед яких припинення бойових дій та початок перемовин за сприяння міжнародної групи сприяння, власне перемовини, у яких пропонують обговорити військовий нейтралітет України з підтримкою інших країн, які діяли б як гаранти, та з можливістю вступу до ЄС. 

Теми: ПольщаУкраїна
Головне сьогодні

Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Усі новини...
Польща
Зеленський хоче "прибрати тиск минувщини" з відносин із сусідами, які не є окупантами
ЄС у червні повинен відкрити двері перед Україною - Дуда
Зеленський розповів, куди поїде після перемоги України
Останні новини
01:16
Росіяни створили вже два десятки своїх "комендатур" на Херсонщині та Запоріжжі
00:30
Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії
23:48
Найближчі тижні будуть складними – президент
23:24
Зеленський про обмін полонених: Світ має не вмовляти Росію, а тиснути
23:06
Дніпропетровщина: 4 ракетних удари, пошкоджено залізничну інфраструктуру
22:53
відеоСєвєродонецьк: ССО показали, як знищують ворогів з малих дронів
22:39
РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів - Повітряні сили
22:28
Донбас без газу, виступи в Давосі: економічні підсумки дня
22:26
На сході ЗСУ відбили 16 атак, знищили 38 одиниць ворожої техніки
22:23
фото"Усе наше життя тут знищено". Як чернігівці повертаються додому
Усі новини...