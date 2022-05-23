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Премьер Польши: мир в Украине является целью, но не любой ценой

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 09:18

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мир в Украине является общей целью, но он не может быть достигнут "любой ценой".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью La Repubblica.

Журналисты спросили Моравецкого о мирном плане итальянского правительства, предусматривающего прекращение войны в Украине, и о том, согласен ли он с необходимостью его продвижения.

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"Мир - наша общая цель, но это не может быть мир любой ценой. Мы не можем согласиться на диалог, который может использовать Путин, диалог над головами украинцев", - цитирует ответ Моравецкого "Польское радио".

Он также добавил, что "этот народ проливает кровь за нашу свободу и нашу безопасность. Мы должны быть верны Украине".

Моравецкий также высказался по поводу переговоров с российским президентом.

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"Пожалуйста, вспомните хотя бы один успех, к которому привели бы переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались и всегда заканчивались одинаково – унижением. Некоторые западные политики все еще думают, что Россия в конце концов остановится. У меня есть один совет: не надо иллюзий. Путин не остановится, как Гитлер не остановился на Австрии, Чехословакии и Польше. В этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет Европу", - предупредил Моравецкий.

Напомним, МИД Украины подтвердил информацию СМИ о том, что Италия предложила свое видение плана прекращения войны.

В итальянском плане четыре ключевых пункта-этапа, среди которых прекращение боевых действий и начало переговоров при содействии международной группы содействия, переговоры, в которых предлагают обсудить военный нейтралитет Украины с поддержкой других стран, которые действовали бы как гаранты, и с возможностью вступления в ЕС. 

Темы: ПольшаУкраина
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