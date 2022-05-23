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Байден готовий застосувати військову силу у разі нападу Китаю на Тайвань

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 09:32

Президент Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

Про це Байден заявив у понеділок на пресконференції у Токіо, повідомляє "Європейська правда".

Журналістка поставила Байдену таке запитання: "Ви не хотіли втручатися у військовий спосіб у великий конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?"

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На це президент Байден відповів ствердно, пояснивши це тим, що "це зобов’язання, яке ми дали".

"Ми погодилися з політикою одного Китаю, ми підписалися під нею... Але думка про те, що її можна взяти силою, просто неприйнятна", - сказав він.

Байден зазначив, що "це тягар, який стає ще сильнішим" після вторгнення Росії в Україну.

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Він також зазначив, що не очікує спроб Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи світ прояснить Китаю всі наслідки.

Раніше Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню обладнання, навчальних та інших предметів для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot на суму до 95 мільйонів доларів.

Теми: БайденКитай
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