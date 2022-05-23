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Байден готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 09:32

Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио, сообщает "Европейская правда".

Журналистка задала Байдену такой вопрос: "Вы не хотели вмешиваться военным путем в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"

На это президент Байден ответил утвердительно, объяснив это тем, что "это обязательство, которое мы дали".

"Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его можно взять силой, просто неприемлема", - сказал он.

Байден отметил, что "это бремя, которое становится еще сильнее" после вторжения России в Украину.

Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.

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Ранее Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню оборудования, учебных и других предметов для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot на сумму до 95 миллионов долларов.

Темы: БайденКитай
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