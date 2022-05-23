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Байден: Росія повинна заплатити довготривалу ціну за варварство в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 09:58

Президент США Джо Байден вважає, що санкції проти Росії мають зберігатися і після ймовірного "зближення" з Україною, – на його думку, це може стримати Китай від спроби захопити Тайвань. 

Про це Байден заявив у понеділок на пресконференції у Токіо, цитує "Європейська правда".

"Одна з причин, чому Путін повинен заплатити високу ціну за його варварство в Україні… причина в тому, що це стосується не тільки України", - заявив Джо Байден.

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Він сказав, що якщо після будь-якого зближення (rapprochement – ред.) між Росією та Україною в майбутньому "санкції багато в чому не збережуться, то який сигнал це пошле Китаю про ціну спроби захопити Тайвань силою?".

Байден також заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

Він також зазначив, що не очікує спроб Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи світ прояснить Китаю всі наслідки.

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Теми: СШАРосіясанкціївійна
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