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Байден: Россия должна заплатить долговременную цену за варварство в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 09:58

Президент США Джо Байден считает, что санкции против России должны сохраняться и после вероятного сближения с Украиной, – по его мнению, это может сдержать Китай от попытки захватить Тайвань.

Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио, цитирует "Европейская правда".

"Одна из причин, почему Путин должен заплатить высокую цену за варварство в Украине… причина в том, что это касается не только Украины", - заявил Джо Байден.

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Он сказал, что если после какого-либо сближения (rapprochement – ред.) между Россией и Украиной в будущем "санкции во многом не сохранятся, то какой сигнал это пошлет Китаю о цене попытки захватить Тайвань силой?".

Байден также заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.

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Темы: СШАРосcиясанкциивойна
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