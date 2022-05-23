Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вбили 6 цивільних за добу на Донеччині

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 10:53
фото поліції

На Донеччині за добу російські війська обстріляли 12 населених пунктів, вбили 6 мирних жителів, 11 поранили.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти - житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів.

 

Теми: Донецька областьобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Росіяни ввірвалися в дім і розстріляли співробітника Запорізької АЕС – Енергоатом

"Артемсіль" через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону

Starbucks припиняє бізнес у Росії

"Рускій корабль, іді нах#й": прикордонники пояснили, чому тримали ім’я героя в секреті

У топ 100 найвпливовіших людей світу від Time троє українців, серед них – головред "УП"

Усі новини...
Донецька область
На Донеччині росіяни за день вбили 5 і поранили 11 мешканців
Донеччина: росіяни зруйнували 58 цивільних об’єктів, є загиблі
РФ кинула під Сєвєродонецьк свою єдину групу з "Термінаторами" - британська розвідка
Останні новини
20:00
Російський олігарх Авен міг порушити санкції Британії – росЗМІ
19:57
Ворог розгортає ще два дивізіони С-400 в окупованому Криму
19:44
У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту
19:29
В Інгушетії підтвердили смерть на війні в Україні племінника заступника Шойгу
19:20
Росіяни використали хімзброю під Гостомелем, були випадки отруєння – легіонер
19:09
фотоПриватБанк попереджає про чергову шахрайську схему під приводом виплат держдопомоги
18:44
Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб
18:40
П'ять підприємств Укроборонпрому захоплені окупантами
18:35
Чотири країни ЄС закликають віддати російські активи на відновлення України - ЗМІ
18:32
Уряд Німеччини блокує поставки БМП Marder Україні – Bild
Усі новини...