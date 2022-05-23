Росіяни вбили 6 цивільних за добу на Донеччині
Понеділок, 23 травня 2022, 10:53
На Донеччині за добу російські війська обстріляли 12 населених пунктів, вбили 6 мирних жителів, 11 поранили.
Джерело: поліція Донеччини
Деталі: Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти - житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.
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Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів.
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