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Росіяни вбили 6 цивільних за добу на Донеччині

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 10:53
Росіяни вбили 6 цивільних за добу на Донеччині
фото поліції

На Донеччині за добу російські війська обстріляли 12 населених пунктів, вбили 6 мирних жителів, 11 поранили.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти - житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

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Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів.

 

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Теми: Донецька областьобстрілвійнаРосія
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