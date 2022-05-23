Россияне убили 6 гражданских за сутки на Донетчине
Понедельник, 23 мая 2022, 10:53
В Донецкой области за сутки российские войска обстреляли 12 населенных пунктов, убили 6 мирных жителей, 11 ранили.
Источник: полиция Донетчины
Детали: Разрушения получили 74 гражданских объекта - жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения.
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Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово.
Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов.
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