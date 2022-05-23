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Россияне убили 6 гражданских за сутки на Донетчине

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 10:53
Россияне убили 6 гражданских за сутки на Донетчине
фото полиции

В Донецкой области за сутки российские войска обстреляли 12 населенных пунктов, убили 6 мирных жителей, 11 ранили.

Источник: полиция Донетчины

Детали: Разрушения получили 74 гражданских объекта - жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения.

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Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов.

 

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Темы: Донецкая областьобстрелвойнаРосcия
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