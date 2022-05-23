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У Харкові не підлягають реконструкції до 500 будинків, влада вже планує нове житло

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 11:50
У Харкові не підлягають реконструкції до 500 будинків, влада вже планує нове житло
Харків, фото з Telegram Кирила Тимошенка

У Харкові після обстрілів російських військ не підлягають відновленню пів тисячі будинків, у районі Північна Салтівка місцева влада вже планує будівництво нового житла – але чекає дозволу від військових.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Відвідали Харків. Північна Салтівка – район, де мешкало 300 тисяч харків’ян. Кілька великих вулиць просто зруйновані вщент. Будинки там не підлягають відновленню. Іншого виходу, як будувати нові, немає. Це буде житло для харків’ян, які втратили свої домівки через російську агресію.

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Місцева влада вже визначила територію, де можна починати будівництво, розробляється документація, але для того, щоб почати зведення нових будинків потрібен дозвіл військових.

Паралельно з новим будівництвом будемо зносити знищені будівлі. Потрібно будувати школи, дитячі садочки, лікарні. Все для того, аби жителі Північної Салтівки отримали необхідні послуги та комфорт".

 

Деталі: За словами Кирила Тимошенка, всього в Харкові не підлягають реконструкції до 500 будинків. Влада працює над тим, щоб родини отримали "все необхідне". 

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"Зараз ухвалюється рішення про тимчасове розміщення людей у гуртожитках вищих навчальних закладів та соціальних закладах. Та люди мають отримати повноцінне, не тимчасове житло. Це амбітний план, і ми над ним працюємо", – заявив Тимошенко.

 
 
 
 

Нагадаємо: Харків бомбардували й обстрілювали з першого дня війни, лише в останній тиждень, коли російська армія відступила від міста, артилерійські обстріли стали поодинокими. У Харківській області обстріли тривають, через кордон із Росії йде постачання загарбникам РФ, які намагаються захопити схід України.

Теми: Харківвійнабудівництво
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