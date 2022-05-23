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В Харькове не подлежат реконструкции до 500 домов, власти уже планируют новое жилье

Елена РощинаПонедельник, 23 мая 2022, 11:50
Харьков, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В Харькове после обстрелов российских войск не подлежат восстановлению полтысячи домов, в районе Северная Салтовка местные власти уже планируют строительство нового жилья – но ждут разрешения от военных.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Посетили Харьков. Северная Салтовка – район, где проживало 300 тысяч харьковчан. Несколько больших улиц просто разрушены до основания. Дома там не подлежат восстановлению. Другого выхода, как строить новые, нет. Это будет жилье для харьковчан, которые лишились своих домов из-за российской агрессии.

Местные власти уже определили территорию, где можно начинать строительство, разрабатывается документация, но для того, чтобы начать строительство новых домов нужно разрешение военных.

Параллельно с новой постройкой будем сносить уничтоженные здания. Нужно строить школы, детские сады, больницы. Все для того, чтобы жители Северной Салтовки получили необходимые услуги и комфорт".

 

Детали: По словам Кирилла Тимошенко, всего в Харькове не подлежит реконструкции до 500 домов. Власти работают над тем, чтобы семьи получили "все необходимое".

"Сейчас принимается решение о временном размещении людей в общежитиях вузов и социальных заведениях. Но люди должны получить полноценное, не временное жилье. Это амбициозный план, и мы над ним работаем", – заявил Тимошенко.

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Напомним: Харьков бомбили и обстреливали с первого дня войны, только в последнюю неделю, когда российская армия отступила от города, артиллерийские обстрелы стали единичными. В Харьковской области обстрелы продолжаются, через границу из России идут поставки захватчикам РФ, которые пытаются захватить восток Украины.

Темы: Харьковвойнастроительство
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