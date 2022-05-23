Кількість убитих росіянами українців сягнула 4600 - без урахування окупованих територій

Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедиктова у Давосі, її цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент".

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Деталі: Генпрокурор під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домм у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

"Типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів", - наголосила генеральний прокурор.

Нагадаємо: За деякими даними, лише в одному тимчасово окупованому Маріуполі втрати серед мирного населення можуть сягати 20 тисяч людей. Встановити істину поки що неможливо, оскільки територія окупована, а загарбники намагаються замести сліди: ховають загиблих місцевих жителів у траншеях.

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Довідка: Виставку в Давосі організовано Фондом Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України, МЗС, виданням "Українська правда" та Українською асоціацією професійних фотографів.

Мета проекту Russia War Crimes House – викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретні особи та надати хоча б деяким жертвам війни можливість розповісти свої реальні історії.