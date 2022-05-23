Число убитых россиянами украинцев достигло 4600 - без учета оккупированных территорий

Число подтвержденных жертв среди мирного населения от российской вооруженной агрессии достигло 4600, из них 232 ребенка.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Давосе, ее цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая: … многие города и поселки разрушены до основания".

Детали: Генпрокурор во время открытия 23 мая выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было русским домом в Давосе, подчеркнула, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.



"Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных cил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей", – подчеркнула генеральный прокурор.

Напомним: По некоторым данным, только в одном временно оккупированном Мариуполе потери среди мирного населения могут достигать 20 тысяч человек. Установить истину пока не представляется возможным, поскольку территория оккупирована, а захватчики пытаются замести следы: хоронят погибших местных жителей в траншеях.



Справка: Выставка в Давосе организована Фондом Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД, изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов.



Цель проекта Russia War Crimes House – изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить хотя бы некоторым жертвам войны возможность поведать свои реальные истории.