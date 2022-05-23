Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Число убитых россиянами украинцев достигло 4600 - без учета оккупированных территорий

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 12:03
фото УП

Число подтвержденных жертв среди мирного населения от российской вооруженной агрессии достигло 4600, из них 232 ребенка.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Давосе, ее цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая: … многие города и поселки разрушены до основания".

Детали: Генпрокурор во время открытия 23 мая выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было русским домом в Давосе, подчеркнула, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.

"Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных cил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей", – подчеркнула генеральный прокурор.

Напомним: По некоторым данным, только в одном временно оккупированном Мариуполе потери среди мирного населения могут достигать 20 тысяч человек. Установить истину пока не представляется возможным, поскольку территория оккупирована, а захватчики пытаются замести следы: хоронят погибших местных жителей в траншеях.

Справка: Выставка в Давосе организована Фондом Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД, изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов.

Цель проекта Russia War Crimes House – изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить хотя бы некоторым жертвам войны возможность поведать свои реальные истории.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаОфис генпрокурора
Главное сегодня

Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию

В Кремле назвали Польшу "оголтелой" после разрыва газового контракта

Оккупанты создали в Херсонской и Запорожской областях 19 "комендатур" – Генштаб

Россияне ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС – Энергоатом

"Артемсоль" из-за войны остановила работу: Украине придется ввозить больше соли из-за границы

Starbucks прекращает бизнес в России

Все новости...
война
Мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ и Нацгвардии в Бахмуте
Россияне бьют ракетами по железной дороге на Житомирщине: этой ночью – в Коростене
Россияне убили 6 гражданских за сутки на Донетчине
Последние новости
21:44
Зеленский: У россиян на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у нас
21:35
Доказательств мутации нет: в ВОЗ прокомментировали вспышку оспы обезьян
21:33
За сутки россияне убили еще 3 мирных жителей Донетчины
21:27
20 стран объявили о новой военной помощи Украине - глава Пентагона
21:23
В Кировоградской области ПВО сбила вражескую ракету
21:13
Сумщина: оккупанты обстреляли Краснопольскую общину, произошел пожар
20:57
Псевдотрибунал для украинских бойцов с "Азовстали" РФ хочет устроить в ОРДЛО
20:57
Прокуроры установили российского командира, из-за которого погиб ребенок в Харьковской области
20:51
Кулеба об иностранном бизнесе на рынке РФ: 580 компаний, восемь из которых – корпорации
20:39
Экс-глава НБУ Гонтарева отвергает обвинения Медведчука в "угольном деле"
Все новости...