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Лукашенко не вважає Білорусь агресором у війні проти України

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 12:19

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у переданому генсеку ООН посланні заявив, що Білорусь не є агресором в російсько-українській війні і звинуватив Захід у тому, що він не почув "занепокоєнь" Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення опублікувало білоруське державне агентство БЕЛТА.

Послання Лукашенка Антоніу Гутерреш отримав під час зустрічі з постійним представником Білорусі при ООН Валентином Рибаковим минулого тижня.

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У зверненні Лукашенко заявив, що Білорусь завжди виступала за зміцнення регіональної та глобальної безпеки, але "на жаль, у принциповому сенсі ми не були почуті" і архітектура безпеки у Європі дала збій. 

Він звинуватив країни Заходу у небажанні працювати над зміцненням єдиної та неподільної безпеки, неповазі "законних інтересів" та ігноруванні "занепокоєнь інших партнерів, насамперед Росії".

Лукашенко заявив, що Білорусь "щиро зацікавлена" ​​у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в Україні та вважає неможливим вирішувати безпекові питання в регіоні без її участі.

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"Ми – не агресори, як нас намагаються уявити деякі держави. Білорусь ніколи не була ініціатором будь-яких війн чи конфліктів. Але ми й не зрадники. Для нас важливі чесність та порядність у стосунках. Наша позиція полягає в тому, що занепокоєння та інтереси будь-якої країни, чи то одна восьма частина суші, чи острівна держава, повинні бути почуті всіма", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що "конфлікт в Україні, його першопричини і поточні санкції Заходу проти Росії" несуть світові свої руйнівні наслідки і виявляються в різних регіонах у вигляді небаченого зростання цін на продовольство, енергоносії, добрива, повітряні та морські перевезення.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що у Сполучених Штатах розглядають тимчасове призупинення санкцій проти Білорусі, щоб спонукати Лукашенка погодитись дозволити експорт зерна з України через білоруську залізницю до портів країн Балтії.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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