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Лукашенко не считает Беларусь агрессором в войне против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 12:19

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в переданном генсеку ООН послании заявил, что Беларусь не является агрессором в российско-украинской войне, и обвинил Запад в том, что он не услышал "беспокойств" России.

Как сообщает "Европейская правда", текст обращения опубликовало белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Послание Лукашенко Антониу Гутерреш получил во время встречи с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым на прошлой неделе.

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В обращении Лукашенко заявил, что Беларусь всегда выступала за укрепление региональной и глобальной безопасности, но "к сожалению, в принципиальном смысле мы не были услышаны" и архитектура безопасности в Европе дала сбой.

Он обвинил страны Запада в нежелании работать над укреплением единой и неделимой безопасности, неуважении "законных интересов" и игнорировании "беспокойств других партнеров, прежде всего России".

Лукашенко заявил, что Беларусь "искренне заинтересована" в скорейшем урегулировании ситуации в Украине и считает невозможным решать вопросы безопасности в регионе без ее участия.

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"Мы – не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что беспокойство и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши, или островное государство, должны быть услышаны всеми", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "конфликт в Украине, его первопричины и текущие санкции Запада против России" несут мировые разрушительные последствия и проявляются в разных регионах в виде невиданного роста цен на продовольствие, энергоносители, удобрения, воздушные и морские перевозки.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в Соединенных Штатах рассматривают временную приостановку санкций против Беларуси, чтобы побудить Лукашенко согласиться разрешить экспорт зерна из Украины через белорусскую железную дорогу в порты стран Балтии.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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