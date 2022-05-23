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Заява Байдена щодо Тайваню не означає зміну політики США - Білий дім

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 12:35

У Білому домі наголосили, що заява президента Джо Байдену щодо Тайваню не означає зміну політики США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters.

Президент США Джо Байден на пресконференції у Токіо заявив, що готовий застосувати військову силу у разі нападу Китаю на Тайвань.

Представник Білого дому, який не захотів бути названим, сказав, що коментарі Байдена не означають зміну політики щодо Тайваню.

"Він підтвердив нашу політику "Єдиний Китай" і нашу прихильність миру та стабільності. Він також підтвердив наше зобов’язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем, в якому США мають надати Тайваню військові засоби для захисту", - сказав представник Білого дому.

США традиційно уникали надання чітких гарантій безпеки Тайваню, з яким у них більше немає договору про взаємну оборону. Натомість Штати дотримувалися політики "стратегічної невизначеності" щодо того, як далеко вони готові зайти в разі вторгнення Китаю.

Раніше Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню обладнання, навчальних та інших предметів для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot на суму до 95 мільйонів доларів.

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Теми: СШАКитай
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