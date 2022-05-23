Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Заявление Байдена о Тайване не означает изменения политики США - Белый дом

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 12:35

В Белом доме подчеркнули, что заявление президента Джо Байдена о Тайване не означает изменения политики США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Токио заявил, что готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань.

Реклама:

Представитель Белого дома, который не захотел быть названным, сказал, что комментарии Байдена не означают изменения политики по Тайваню.

"Он подтвердил нашу политику "Единый Китай" и нашу приверженность миру и стабильности. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, в котором США должны предоставить Тайваню военные средства для защиты", - сказал представитель Белого дома.

США традиционно избегали предоставления четких гарантий безопасности Тайваню, с которым у них больше нет договора о взаимной обороне. Штаты придерживались политики "стратегической неопределенности" относительно того, как далеко они готовы зайти в случае вторжения Китая.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Государственный департамент США одобрил потенциальные продажи Тайваню оборудования, учебных и других предметов для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot на сумму до 95 миллионов долларов.

Темы: СШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: