Заявление Байдена о Тайване не означает изменения политики США - Белый дом

В Белом доме подчеркнули, что заявление президента Джо Байдена о Тайване не означает изменения политики США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Токио заявил, что готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань.

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Представитель Белого дома, который не захотел быть названным, сказал, что комментарии Байдена не означают изменения политики по Тайваню.

"Он подтвердил нашу политику "Единый Китай" и нашу приверженность миру и стабильности. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, в котором США должны предоставить Тайваню военные средства для защиты", - сказал представитель Белого дома.

США традиционно избегали предоставления четких гарантий безопасности Тайваню, с которым у них больше нет договора о взаимной обороне. Штаты придерживались политики "стратегической неопределенности" относительно того, как далеко они готовы зайти в случае вторжения Китая.

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Ранее Государственный департамент США одобрил потенциальные продажи Тайваню оборудования, учебных и других предметов для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot на сумму до 95 миллионов долларов.