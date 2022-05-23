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Ексглава МЗС Австрії, відома танцем з Путіним, пішла з "Роснєфті"

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 13:33

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, відома танцем з президентом РФ на своєму весіллі, надіслала російській компанії "Роснєфть" заяву про відставку з посади члена ради директорів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомила  "Роснєфть" в понеділок у пресрелізі.

У повідомленні сказано, що Кнайсль пішла у відставку з посади члена ради директорів компанії "Роснєфть" 20 травня. 

"У зв'язку з цим зверненням компанія дякує Карін Кнайсль за спільну роботу протягом останніх десяти місяців, які відрізнялися складною пандемічною та міжнародною обстановкою", - йдеться в заяві компанії. 

Кнайсль увійшла в раду директорів у червні 2021 року. "Роснєфть" зазначила, що розраховує на співпрацю з Кнайсль у майбутньому, оскільки вважає її "провідним представником міжнародної експертної спільноти". 

Раніше посаду голови ради директорів "Роснєфті" залишив колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який обіймав її з 2007 року. 

19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера та Карін Кнайсль.

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Теми: АвстріяПутіннафтасанкції
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