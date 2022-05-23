Ексглава МЗС Австрії, відома танцем з Путіним, пішла з "Роснєфті"

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, відома танцем з президентом РФ на своєму весіллі, надіслала російській компанії "Роснєфть" заяву про відставку з посади члена ради директорів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила "Роснєфть" в понеділок у пресрелізі.

У повідомленні сказано, що Кнайсль пішла у відставку з посади члена ради директорів компанії "Роснєфть" 20 травня.

"У зв'язку з цим зверненням компанія дякує Карін Кнайсль за спільну роботу протягом останніх десяти місяців, які відрізнялися складною пандемічною та міжнародною обстановкою", - йдеться в заяві компанії.

Кнайсль увійшла в раду директорів у червні 2021 року. "Роснєфть" зазначила, що розраховує на співпрацю з Кнайсль у майбутньому, оскільки вважає її "провідним представником міжнародної експертної спільноти".

Раніше посаду голови ради директорів "Роснєфті" залишив колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який обіймав її з 2007 року.

19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера та Карін Кнайсль.