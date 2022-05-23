Экс-глава МИД Австрии, известная танцем с Путиным, ушла из "Роснефти"

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная танцем с президентом РФ на своей свадьбе, направила российской компании "Роснефть" заявление об отставке с должности члена совета директоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила "Роснефть" в понедельник в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что Кнайсль ушла в отставку с должности члена совета директоров компании "Роснефть" 20 мая.

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"В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу в течение последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", - говорится в заявлении компании.

Кнайсль вошла в совет директоров в июне 2021 года. "Роснефть" отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Кнайсль в будущем, поскольку считает ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".

Ранее должность главы совета директоров "Роснефти" покинул бывший канцлер Германии Герхард Шредер, занимавший ее с 2007 года.

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19 мая Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и Карин Кнайсль.