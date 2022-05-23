Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-глава МИД Австрии, известная танцем с Путиным, ушла из "Роснефти"

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 13:33

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная танцем с президентом РФ на своей свадьбе, направила российской компании "Роснефть" заявление об отставке с должности члена совета директоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила "Роснефть" в понедельник в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что Кнайсль ушла в отставку с должности члена совета директоров компании "Роснефть" 20 мая.

"В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу в течение последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", - говорится в заявлении компании.

Кнайсль вошла в совет директоров в июне 2021 года. "Роснефть" отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Кнайсль в будущем, поскольку считает ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".

Ранее должность главы совета директоров "Роснефти" покинул бывший канцлер Германии Герхард Шредер, занимавший ее с 2007 года.

19 мая Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и Карин Кнайсль.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АвстрияПутиннефтьсанкции
Главное сегодня

Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России

Ближайшие недели будут сложными – президент

Зеленский рассказал о плане Б на случай его убийства

Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом

20 стран объявили о новой военной помощи Украине - глава Пентагона

Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию

Все новости...
Австрия
Австрия уже заморозила 254 миллиона евро активов подсанкционных российских олигархов
Австрия уже нашла 254 млн евро активов подсанкционных российских олигархов
Президент Австрии объявил, что будет баллотироваться на второй срок
Последние новости
05:01
Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу
04:25
Оккупанты требуют взятки с людей за выезд из Мелитополя — ОВА
04:05
Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
03:25
ОК "Юг": Россияне направили гражданские авто по минам, а выживших — расстреляли
02:42
ISW: У россиян был незначительный успех у Северодонецка, но они вряд ли смогут взять Бахмут
01:55
Венедиктова о военных преступлениях РФ: Уже 13 тысяч дел, 49 подозрений
01:16
Россияне создали уже два десятка своих "комендатур" на Херсонщине и Запорожье
00:30
Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России
23:48
Ближайшие недели будут сложными – президент
23:24
Зеленский об обмене пленных: Мир должен не уговаривать Россию, а давить
Все новости...