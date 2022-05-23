На Буковині за 10 тисяч євро переправляли чоловіків за кордон – ОГП
Понеділок, 23 травня 2022, 13:50
На Буковині ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, буковинець налагодив схему одержання прибутку шляхом організації незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено покидати територію України.
Він залучив двох знайомих, один з яких є працівником лісового господарства, яке межує з румунським кордоном.
За 10 тисяч євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску.
Учасники схеми були викриті та затримані поблизу держкордону.