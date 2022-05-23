​На Буковині за 10 тисяч євро переправляли чоловіків за кордон – ОГП

На Буковині ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, буковинець налагодив схему одержання прибутку шляхом організації незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено покидати територію України.

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Він залучив двох знайомих, один з яких є працівником лісового господарства, яке межує з румунським кордоном.

За 10 тисяч євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску.

Учасники схеми були викриті та затримані поблизу держкордону.