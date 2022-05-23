На Буковине за 10 тысяч евро переправляли мужчин за границу – ОГП
Понедельник, 23 мая 2022, 13:50
На Буковине ликвидирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, буковинец наладил схему получения прибыли путем организации незаконной переправки за границу мужчин, которым запрещено покидать территорию Украины.
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Он привлек двух знакомых, один из которых является работником лесного хозяйства, граничащего с румынской границей.
За 10 тысяч евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию вне пунктов пропуска.
Участники схемы были разоблачены и задержаны вблизи госграницы.
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