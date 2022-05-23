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На Буковине за 10 тысяч евро переправляли мужчин за границу – ОГП

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 13:50

На Буковине ликвидирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, буковинец наладил схему получения прибыли путем организации незаконной переправки за границу мужчин, которым запрещено покидать территорию Украины.

Он привлек двух знакомых, один из которых является работником лесного хозяйства, граничащего с румынской границей.

За 10 тысяч евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию вне пунктов пропуска.

Участники схемы были разоблачены и задержаны вблизи госграницы.

Темы: Офис генпрокурораграница
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