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На Буковине за 10 тысяч евро переправляли мужчин за границу – ОГП

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 13:50
На Буковине за 10 тысяч евро переправляли мужчин за границу – ОГП

На Буковине ликвидирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, буковинец наладил схему получения прибыли путем организации незаконной переправки за границу мужчин, которым запрещено покидать территорию Украины.

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Он привлек двух знакомых, один из которых является работником лесного хозяйства, граничащего с румынской границей.

За 10 тысяч евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию вне пунктов пропуска.

Участники схемы были разоблачены и задержаны вблизи госграницы.

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Темы: Офис генпрокурораграница
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