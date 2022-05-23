На Буковине за 10 тысяч евро переправляли мужчин за границу – ОГП

На Буковине ликвидирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, буковинец наладил схему получения прибыли путем организации незаконной переправки за границу мужчин, которым запрещено покидать территорию Украины.

Реклама:

Он привлек двух знакомых, один из которых является работником лесного хозяйства, граничащего с румынской границей.

За 10 тысяч евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию вне пунктов пропуска.

Участники схемы были разоблачены и задержаны вблизи госграницы.