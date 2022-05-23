У МЗС відповіли на заяви Франції про "членство в ЄС за 15-20 років"

У МЗС наполягають, що Україна розраховує отримати статус кандидата на членство у ЄС уже цього року та заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу в Євросоюз.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко ексклюзивно у коментарі "Європейській правді", реагуючи на заяви французького міністра у європейських справах Клемана Бона.

"Війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи. Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою", - сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

Як повідомлялося раніше, французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявляв, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Українська сторона своєю чергою сподівається отримати статус кандидата в члени ЄС уже за кілька тижнів.

"Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні. Нині Україна – єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля", - продовжив Ніколенко.

Він висловив сподівання, що шлях України до ЄС не буде таким довгим, як зазначав Бон, якщо Франція проявить лідерство у цьому процесі.

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"Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", - завершив речник МЗС.

Більше про шлях України до ЄС можна прочитати у статті Кандидатський статус для України: аргументи на користь та на шкоду Києву.