В МИД ответили на заявления Франции о "членстве в ЕС через 15-20 лет"

В МИД настаивают, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в этом году и заручиться поддержкой Франции на пути вступления в Евросоюз.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко эксклюзивно в комментарии "Европейской правде", реагируя на заявления французского министра по европейским делам Клемана Бона.

"Война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы. Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС – это изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и процветающим", - сказал спикер МИД Олег Николенко.

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Как сообщалось ранее, французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.

Украинская сторона в свою очередь надеется получить статус кандидата в члены ЕС уже через несколько недель.

"Именно поэтому мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне. В настоящее время Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", – продолжил Николенко.

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Он выразил надежду, что путь Украины в ЕС не будет столь длинным, как отмечал Бон, если Франция проявит лидерство в этом процессе.

"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это – процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", - заключил представитель МИД.

Больше о пути Украины в ЕС можно прочитать в статье Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу Киева и наоборот