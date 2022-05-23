Росіяни пошкодили газопровід великого діаметру: Донеччина може залишитись без газу

При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру, газопостачання Донеччини під питанням.

Джерело: голова Луганської військової облдержадміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "На межі Луганської та Донецької областей росіяни, намагаючись просунутися і захопити цей автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 мм. Тиск у трубі одразу впав із 15 до 5 атм, що ставить під питання подальше газопостачання сусіднього регіону. Дістатися до розгерметизованої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії".

Деталі: За словами Гайдая, 36 тисяч споживачів із трьох населених пунктів Луганщини мають деякий запас блакитного палива за рахунок залишкового тиску у трубах.