Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне повредили газопровод большого диаметра: Донбасс может остаться без газа

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 14:20

При попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут россияне повредили газопровод большого диаметра, газоснабжение Доецкой области под вопросом.

Источник: глава Луганской военной облгосадминистрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "На границе Луганской и Донецкой областей россияне, пытаясь продвинуться и захватить эту автотрассу, попали в магистральный газопровод диаметром 1 200 мм. Давление в трубе сразу упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение соседнего региона. Добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно из-за активных боевых действий".

Детали: По словам Гайдая, у 36 тысяч потребителей из трех населенных пунктов Луганщины есть некоторый запас голубого топлива за счет остаточного давления в трубах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнагаз
Главное сегодня

Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России

Ближайшие недели будут сложными – президент

Зеленский рассказал о плане Б на случай его убийства

Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом

20 стран объявили о новой военной помощи Украине - глава Пентагона

Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию

Все новости...
Донецкая область
Мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ и Нацгвардии в Бахмуте
Россияне убили 6 гражданских за сутки на Донетчине
В Донецкой области россияне за день убили 5 и ранили 11 жителей
Последние новости
06:41
Сводка Генштаба: Россияне готовятся возобновить наступление на Запорожье
05:53
МВФ: Война РФ против Украины затмила перспективы глобальной экономики
05:01
Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу
04:25
Оккупанты требуют взятки с людей за выезд из Мелитополя — ОВА
04:05
Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
03:25
ОК "Юг": Россияне направили гражданские авто по минам, а выживших — расстреляли
02:42
ISW: У россиян был незначительный успех у Северодонецка, но они вряд ли смогут взять Бахмут
01:55
Венедиктова о военных преступлениях РФ: Уже 13 тысяч дел, 49 подозрений
01:16
Россияне создали уже два десятка своих "комендатур" на Херсонщине и Запорожье
00:30
Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России
Все новости...