Россияне повредили газопровод большого диаметра: Донбасс может остаться без газа

При попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут россияне повредили газопровод большого диаметра, газоснабжение Доецкой области под вопросом.

Источник: глава Луганской военной облгосадминистрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "На границе Луганской и Донецкой областей россияне, пытаясь продвинуться и захватить эту автотрассу, попали в магистральный газопровод диаметром 1 200 мм. Давление в трубе сразу упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение соседнего региона. Добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно из-за активных боевых действий".

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Детали: По словам Гайдая, у 36 тысяч потребителей из трех населенных пунктов Луганщины есть некоторый запас голубого топлива за счет остаточного давления в трубах.