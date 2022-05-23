В МЗС РФ кажуть, що Молдова "нашкодить собі" виходом з СНД

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вихід Молдови зі СНД став би "неправильним кроком" і нашкодив економіці країни.

Як пише "Європейська правда", про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Андрєй Руденко, якого цитує російське ТАСС.

"Нам видається, що це був би неправильний крок. В межах СНД Молдова має масу пільг і переваг, зокрема, є членом зони вільної торгівлі. І, без сумніву, вихід з таких угод негативно вплине на її економіку. Крім того, є багато інших угод, що стосуються міграції, соціального забезпечення та іншого, і вихід з них, звісно, нашкодить самій Молдові більше, ніж комусь", - заявив Руденко, додавши, що це "суверенний вибір Молдови".

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У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Молдови Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, "коли Молдова досягне достатнього прогресу на європейському шляху".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Єврокомісія надасть свій висновок щодо заявок України, Грузії та Молдови 8 або 15 червня.

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