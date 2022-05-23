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В МЗС РФ кажуть, що Молдова "нашкодить собі" виходом з СНД

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 14:54

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вихід Молдови зі СНД став би "неправильним кроком" і нашкодив економіці країни. 

Як пише "Європейська правда", про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Андрєй Руденко, якого цитує російське ТАСС.

"Нам видається, що це був би неправильний крок. В межах СНД Молдова має масу пільг і переваг, зокрема, є членом зони вільної торгівлі. І, без сумніву, вихід з таких угод негативно вплине на її економіку. Крім того, є багато інших угод, що стосуються міграції, соціального забезпечення та іншого, і вихід з них, звісно, нашкодить самій Молдові більше, ніж комусь", - заявив Руденко, додавши, що це "суверенний вибір Молдови". 

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Молдови Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, "коли Молдова досягне достатнього прогресу на європейському шляху".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Єврокомісія надасть свій висновок щодо заявок України, Грузії та Молдови 8 або 15 червня.  

Читайте також Найважливіше про Молдову. Чому сусідня держава часом діє не так, як ми чекаємо, або дивісться відеопояснення від "ЄвроПравди". 

Теми: РосіяМЗСМолдова
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