Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В МЗС РФ кажуть, що Молдова "нашкодить собі" виходом з СНД

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 14:54

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вихід Молдови зі СНД став би "неправильним кроком" і нашкодив економіці країни. 

Як пише "Європейська правда", про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Андрєй Руденко, якого цитує російське ТАСС.

"Нам видається, що це був би неправильний крок. В межах СНД Молдова має масу пільг і переваг, зокрема, є членом зони вільної торгівлі. І, без сумніву, вихід з таких угод негативно вплине на її економіку. Крім того, є багато інших угод, що стосуються міграції, соціального забезпечення та іншого, і вихід з них, звісно, нашкодить самій Молдові більше, ніж комусь", - заявив Руденко, додавши, що це "суверенний вибір Молдови". 

Реклама:

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Молдови Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, "коли Молдова досягне достатнього прогресу на європейському шляху".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Єврокомісія надасть свій висновок щодо заявок України, Грузії та Молдови 8 або 15 червня.  

Читайте також Найважливіше про Молдову. Чому сусідня держава часом діє не так, як ми чекаємо, або дивісться відеопояснення від "ЄвроПравди". 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяМЗСМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: