Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД РФ говорят, что Молдова "навредит себе" выходом из СНГ

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 14:54

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что выход Молдовы из СНГ стал бы "неправильным шагом" и навредил бы экономике страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, цитируемый российским ТАСС.

"Нам кажется, что это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдова имеет массу льгот и преимуществ, в частности, является членом зоны свободной торговли. И, без сомнения, выход из таких соглашений окажет негативное влияние на ее экономику. Кроме того, есть много других соглашений, касающихся миграции, социального обеспечения и прочего, и выход из них, конечно, навредит самой Молдове больше, чем кому-либо", - заявил Руденко, добавив, что это "суверенный выбор Молдовы".

Реклама:

В марте 2022 года после подачи заявки на вступление в ЕС президент Молдовы Майя Санду отметила, что страна выберет время для выхода из СНГ, "когда Молдова достигнет достаточного прогресса на европейском пути".

Напомним, по информации СМИ, Еврокомиссия предоставит свое заключение по заявкам Украины, Грузии и Молдовы 8 или 15 июня.

Читайте также: Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ожидаем, или смотрите видеопояснение от "ЕвроПравды".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияМИДМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Росcия
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: