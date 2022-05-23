В МИД РФ говорят, что Молдова "навредит себе" выходом из СНГ

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что выход Молдовы из СНГ стал бы "неправильным шагом" и навредил бы экономике страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, цитируемый российским ТАСС.

"Нам кажется, что это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдова имеет массу льгот и преимуществ, в частности, является членом зоны свободной торговли. И, без сомнения, выход из таких соглашений окажет негативное влияние на ее экономику. Кроме того, есть много других соглашений, касающихся миграции, социального обеспечения и прочего, и выход из них, конечно, навредит самой Молдове больше, чем кому-либо", - заявил Руденко, добавив, что это "суверенный выбор Молдовы".

Реклама:

В марте 2022 года после подачи заявки на вступление в ЕС президент Молдовы Майя Санду отметила, что страна выберет время для выхода из СНГ, "когда Молдова достигнет достаточного прогресса на европейском пути".

Напомним, по информации СМИ, Еврокомиссия предоставит свое заключение по заявкам Украины, Грузии и Молдовы 8 или 15 июня.

Читайте также: Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ожидаем, или смотрите видеопояснение от "ЕвроПравды".