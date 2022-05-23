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Польща розірвала контракт з РФ про постачання газу

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 16:04

Польща розірвала угоду 30-річної давнини з Росією про постачання газу через трубопровід "Ямал".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка з питань клімату і довкілля Анна Москва.

"Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 щодо "Ямалу". Російська агресія проти України підтвердила своєчасність рішення польського урдяу ставати повністю незалежними від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" - ненадійний партнер", - заявила міністерка.

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Раніше Польща заявила, що не планує продовжувати контракт, термін дії якого мав сплинути наприкінці 2022 року. 

27 квітня російський монополіст "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з відмовою розраховуватися за газ у рублях всупереч контракту. 

З 21 травня "Газпром" з такої ж причини зупинив постачання газу Фінляндії. Фінська Gasum подала на "Газпром" до суду за вимогу оплати у рублях. 

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Теми: ПольщаРосіягаз
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