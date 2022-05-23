Польша разорвала контракт с РФ о поставках газа

Польша разорвала 30-летнее соглашение с Россией о поставках газа по трубопроводу "Ямал".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр по вопросам климата и окружающей среды Анна Москва.

"Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по "Ямалу". Российская агрессия против Украины подтвердила своевременность решения польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" - ненадежный партнер", - заявила министр.

Ранее Польша заявила, что не планирует продлевать контракт, срок действия которого должен был истечь в конце 2022 года.

27 апреля российский монополист "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом рассчитываться за газ в рублях вопреки контракту.

С 21 мая "Газпром" по той же причине остановил поставки газа Финляндии. Финская Gasum подала на "Газпром" в суд за требование оплаты в рублях.