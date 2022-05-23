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Україна може отримати ще 30 німецьких зенітних установок Gepard до кінця серпня

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 16:55

Постачання в Україну 30 зенітних самохідних установок Gepard має бути завершена до вересня.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Після оголошеного раніше рішення передати 15 танків Gepard до середини липня, решта має бути доставлена ​​промисловістю до кінця серпня, заявив у понеділок у Берліні речник Міністерства оборони.

Відповідно, цього тижня очікується укладення контрактів України з німецькою промисловістю.

Угода також передбачає навчання українських екіпажів самим виробником, зазначив речник. Бундесвер підтримує процес, серед іншого, надаючи відповідні полігони.

Наприкінці квітня німецький уряд дав зелене світло на поставку Gepard, які більше не використовуються Бундесвером. Вони надходять із запасів озброєнь компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однак тоді у підприємства виникли проблеми з отриманням боєприпасів. Наразі доступно близько 59 000 одиниць боєприпасів.

Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Крім того, він добре підходить для захисту важливої ​​інфраструктури, оскільки "також має стримуючий ефект" від повітряних атак.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував уряд Олафа Шольца за небажання постачати важке озброєння попри рішення Бундестагу.

До критики приєдналася і голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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