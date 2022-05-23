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Украина может получить еще 30 немецких зенитных установок Gepard до конца августа

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 16:55

Поставка в Украину 30 зенитных самоходных установок Gepard должна быть завершена к сентябрю.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

После объявленного ранее намерения передать 15 танков Gepard до середины июля остальные должны быть доставлены промышленностью до конца августа, заявил в понедельник в Берлине представитель Министерства обороны.

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Соответственно, на этой неделе ожидается заключение контрактов с немецкой промышленностью.

Соглашение также предусматривает обучение украинских экипажей самим производителем, отметил спикер. Бундесвер поддерживает процесс, среди прочего предоставляя соответствующие полигоны.

В конце апреля немецкое правительство дало зеленый свет на поставку Gepard, которые больше не используются Бундесвером. Они поступают из запасов вооружений компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однако тогда у предприятия возникли проблемы с получением боеприпасов. В настоящее время доступно около 59 000 единиц боеприпасов.

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Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Впрочем, в реальных условиях он стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Кроме того, он хорошо подходит для защиты важной инфраструктуры, поскольку "также имеет сдерживающий эффект" от воздушных атак.

Как сообщалось, посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага.

К критике присоединилась и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Темы: ГерманияУкраинаоружиевойна
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