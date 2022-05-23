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Starbucks припиняє бізнес у Росії

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 17:13

Американська компанія Starbucks заявила в понеділок, що залишить російський ринок майже через 15 років роботи.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Найбільша у світі мережа кав'ярень приєдналася до низки провідних західних брендів, що залишають Росію через війну проти України.

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Starbucks має 130 точок у Росії, що повністю належать і керуються її ліцензіатом Alshaya Group, в якій працює близько 2000 співробітників.

Starbucks не надала подробиць щодо фінансових наслідків виходу.

На початку березня Starbucks закрила свої торгові точки і призупинила всю комерційну діяльність у Росії, включаючи доставку своєї продукції країну.

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Starbucks, яка відкрила свій перший магазин у Росії в 2007 році, заявила, що продовжить підтримувати там своїх співробітників, у тому числі платити їм зарплати протягом шести місяців.

Російські ЗМІ також повідомляють, що Starbucks закриває свою російську юридичну особу.

Нагадаємо, 16 травня компанія McDonald's заявила, що розпочала процес продажу свого російського бізнесу, який включає 850 ресторанів, у яких працює 62 000 людей.

Теми: РосіябізнесСША
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