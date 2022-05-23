Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Starbucks припиняє бізнес у Росії

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 17:13

Американська компанія Starbucks заявила в понеділок, що залишить російський ринок майже через 15 років роботи.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Найбільша у світі мережа кав'ярень приєдналася до низки провідних західних брендів, що залишають Росію через війну проти України.

Starbucks має 130 точок у Росії, що повністю належать і керуються її ліцензіатом Alshaya Group, в якій працює близько 2000 співробітників.

Starbucks не надала подробиць щодо фінансових наслідків виходу.

На початку березня Starbucks закрила свої торгові точки і призупинила всю комерційну діяльність у Росії, включаючи доставку своєї продукції країну.

Starbucks, яка відкрила свій перший магазин у Росії в 2007 році, заявила, що продовжить підтримувати там своїх співробітників, у тому числі платити їм зарплати протягом шести місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Російські ЗМІ також повідомляють, що Starbucks закриває свою російську юридичну особу.

Нагадаємо, 16 травня компанія McDonald's заявила, що розпочала процес продажу свого російського бізнесу, який включає 850 ресторанів, у яких працює 62 000 людей.

Теми: РосіябізнесСША
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі

Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії

Найближчі тижні будуть складними – президент

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

Усі новини...
Росія
На Луганщині евакуаційний автобус потрапив під обстріл окупантів
"Правда, що Зеленський усім роздав зброю?" Історія першого вироку за воєнний злочин
Польща розірвала контракт з РФ про постачання газу
Останні новини
07:33
Байден: війна в Україні є глобальною проблемою
07:20
Росіяни поставили "Іскандери" в Білорусі за 50 км від кордону України – Генштаб ЗСУ
06:41
Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі
05:53
МВФ: Війна РФ проти України затьмарила перспективи глобальної економіки
05:01
Ставленик Кремля проситиме РФ розмістити на Херсонщині російську військову базу
04:25
Окупанти вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя — ОВА
04:05
Британія шукає альтернативу GPS через ризики дій РФ
03:25
ОК "Південь": Росіяни спрямували цивільні авто по мінах, а тих, хто вижив — розстріляли
02:42
ISW: Росіяни мали незначний успіх біля Сєвєродонецька, але вони навряд чи зможуть взяти Бахмут
01:55
Венедіктова про воєнні злочини РФ: Вже 13 тисяч справ, 49 підозр
Усі новини...