Starbucks припиняє бізнес у Росії

Американська компанія Starbucks заявила в понеділок, що залишить російський ринок майже через 15 років роботи.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Найбільша у світі мережа кав'ярень приєдналася до низки провідних західних брендів, що залишають Росію через війну проти України.

Starbucks має 130 точок у Росії, що повністю належать і керуються її ліцензіатом Alshaya Group, в якій працює близько 2000 співробітників.

Starbucks не надала подробиць щодо фінансових наслідків виходу.

На початку березня Starbucks закрила свої торгові точки і призупинила всю комерційну діяльність у Росії, включаючи доставку своєї продукції країну.

Starbucks, яка відкрила свій перший магазин у Росії в 2007 році, заявила, що продовжить підтримувати там своїх співробітників, у тому числі платити їм зарплати протягом шести місяців.

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Російські ЗМІ також повідомляють, що Starbucks закриває свою російську юридичну особу.

Нагадаємо, 16 травня компанія McDonald's заявила, що розпочала процес продажу свого російського бізнесу, який включає 850 ресторанів, у яких працює 62 000 людей.