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Starbucks прекращает бизнес в России

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 17:13

Американская компания Starbucks заявила в понедельник, что покинет российский рынок спустя почти 15 лет работы.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Крупнейшая в мире сеть кофеен присоединилась к ряду ведущих западных брендов, покидающих Россию из-за войны против Украины.

Starbucks имеет 130 точек в России, полностью принадлежащих и управляемых ее лицензиатом Alshaya Group, в которой работает около 2000 сотрудников.

Starbucks не предоставила подробностей о финансовых последствиях выхода.

В начале марта Starbucks закрыла свои торговые точки и приостановила всю коммерческую деятельность в России, включая доставку продукции на страну.

Starbucks, открывшая свой первый магазин в России в 2007 году, заявила, что продолжит поддерживать там своих сотрудников, в том числе платить им зарплаты в течение шести месяцев.

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Российские СМИ также сообщают, что Starbucks закрывает свое российское юридическое лицо.

Напомним, 16 мая компания McDonald's заявила, что начала процесс продажи своего российского бизнеса, включающего 850 ресторанов, в которых работает 62 000 человек.

Темы: РосcиябизнесСША
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