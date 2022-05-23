Starbucks прекращает бизнес в России
Американская компания Starbucks заявила в понедельник, что покинет российский рынок спустя почти 15 лет работы.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
Крупнейшая в мире сеть кофеен присоединилась к ряду ведущих западных брендов, покидающих Россию из-за войны против Украины.
Starbucks имеет 130 точек в России, полностью принадлежащих и управляемых ее лицензиатом Alshaya Group, в которой работает около 2000 сотрудников.
Starbucks не предоставила подробностей о финансовых последствиях выхода.
В начале марта Starbucks закрыла свои торговые точки и приостановила всю коммерческую деятельность в России, включая доставку продукции на страну.
Starbucks, открывшая свой первый магазин в России в 2007 году, заявила, что продолжит поддерживать там своих сотрудников, в том числе платить им зарплаты в течение шести месяцев.
Российские СМИ также сообщают, что Starbucks закрывает свое российское юридическое лицо.
Напомним, 16 мая компания McDonald's заявила, что начала процесс продажи своего российского бизнеса, включающего 850 ресторанов, в которых работает 62 000 человек.