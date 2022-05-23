Російський дипломат при ООН підтвердив свою заяву про відставку з протестом проти Путіна

Російський дипломат при ООН, радник Борис Бондарєв, підтвердив правдивість своєї заяви про відставку, у якій він засуджує війну РФ проти України і критикує режим Путіна. Це перший дипломат, який висловив протест проти вищого керівництва Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське видання "Коммерсант", отримавши коментар від Бондарєва.

"Коммерсант" зазначає, що спілкувався з Бондарєвим за його швейцарським номером і він підтвердив справжність заяви від свого імені. Бондарєв уточнив також, що подав її вранці, не обговорював з колегами своє рішення та поки не думав про подальші плани.

Реклама:

Це перший російський дипломат, який висловив протест проти політики вищого керівництва РФ.

Нагадаємо, вдень 23 травня в експертних та дипломатичних колах у Женеві почали поширювати заяву нібито від імені Бондарєва про його звільнення, проте автентичність цієї заяви спершу неможливо було підтвердити.

У Білорусі після невизнаних президентських виборів та репресій режиму Лукашенка проти протестувальників першим з дипломатів висловив протест посол у Словаччині Ігор Лещеня.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше він подав у відставку, а за місяць Александр Лукашенко позбавив його та ще двох послів дипломатичного рангу. У серпні 2021 року Лещеню затримали, повідомлялося, що його забрали в СІЗО у Мінську.