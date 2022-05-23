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Российский дипломат при ООН подтвердил свою отставку с протестом против Путина

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 17:42

Российский дипломат при ООН, советник Борис Бондарев, подтвердил правдивость своего заявления об отставке, в котором он осуждает войну РФ против Украины и критикует режим Путина. Это первый дипломат, выразивший протест против высшего руководства России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское издание "Коммерсант", получившее комментарий от Бондарева.

"Коммерсант" отмечает, что общался с Бондаревым по его швейцарскому номеру и он подтвердил подлинность заявления от своего имени. Бондарев уточнил, что подал его утром, не обсуждал с коллегами свое решение и пока не думал о дальнейших планах.

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Это первый российский дипломат, выразивший протест против политики высшего руководства РФ.

Напомним, днем ​​23 мая в экспертных и дипломатических кругах в Женеве начали распространять заявление якобы от имени Бондарева о его увольнении, однако подлинность этого заявления сначала невозможно было подтвердить.

В Беларуси после непризнанных президентских выборов и репрессий режима Лукашенко против протестующих первым из дипломатов выразил протест посол в Словакии Игорь Лещеня.

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Позже он подал в отставку, а через месяц Александр Лукашенко лишил его и еще двух послов дипломатического ранга. В августе 2021 года Лещеню задержали; сообщалось, что его забрали в СИЗО в Минске.

Темы: РосcияООН
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