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Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Криворізький район

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 17:56

Окупанти продовжують обстрілювати забороненими касетними боєприпасами Криворізький район. Розпочато розслідування.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Деталі: За даними слідства, 23 травня окупанти вчергове обстріляли з артилерії забороненими касетними боєприпасами село Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області.

Крім того, 22 травня росіяни здійснили артобстріл околиць населеного пункту Зеленодольськ Криворізького району. На місці події виявлено уламки нерозірваного снаряду із забороненими касетними  боєприпасами.

Дніпропетровська обласна прокуратура здійснює розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок обстрілу Малої Костромки пошкоджено житловий будинок, лінії електропередач та газопостачання.

Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

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Теми: війнаДніпропетровська область
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