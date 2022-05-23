Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Криворожский район

Оккупанты продолжают обстреливать запрещенными кассетными боеприпасами Криворожский район. Начато расследование.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: По данным следствия, 23 мая оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии запрещенными кассетными боеприпасами село Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области.

Кроме того, 22 мая россияне совершили артобстрел окрестностей населенного пункта Зеленодольск Криворожского района. На месте происшествия обнаружены обломки неразорванного снаряда с запрещенными кассетными боеприпасами.

Днепропетровская областная прокуратура проводит расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В результате обстрела Малой Костромки повреждены жилой дом, линии электропередач и газоснабжения.

Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.