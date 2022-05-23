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Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Криворожский район

Светлана КизиловаПонедельник, 23 мая 2022, 17:56

Оккупанты продолжают обстреливать запрещенными кассетными боеприпасами Криворожский район. Начато расследование.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: По данным следствия, 23 мая оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии запрещенными кассетными боеприпасами село Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области.

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Кроме того, 22 мая россияне совершили артобстрел окрестностей населенного пункта Зеленодольск Криворожского района. На месте происшествия обнаружены обломки неразорванного снаряда с запрещенными кассетными боеприпасами.

Днепропетровская областная прокуратура проводит расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В результате обстрела Малой Костромки повреждены жилой дом, линии электропередач и газоснабжения.

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Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Темы: войнаДнепропетровская область
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