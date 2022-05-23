У прикордонних районах Київщини, Житомирщини й Рівненщини посилили обмеження

У прикордонних з Білоруссю районах Київської, Житомирської та Рівненської областей встановлено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Джерело: "Північний кордон. Держприкордонслужба" у Facebook

Дослівно: "Повідомляємо, що наказом начальника 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження в межах контрольованих прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей".

Деталі: Обмеження діятимуть від 23 травня до закінчення воєнного стану.

Так, заборонено будь-які пересування цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до державного кордону.

В межах решти території контрольованих прикордонних районів, а саме в межах до 20 км від державного кордону Коростенського району Житомирщини, Сарненського та Вараського районів Рівненщини та в межах до 5 км від державного кордону Вишгородського району Київщини заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 22.00 вечора до 05.00 ранку (або в час комендантської години);

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів. Пересування та перебування цих осіб у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше, ніж за 2 години до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення);

провадження всіх видів робіт, за винятком: будівельних робіт, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань. Сільськогосподарські роботи дозволяється проводити, за умови завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону про їх проведення та за наявності підтверджуючих документів;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання відео реєстраторів, здійснення фото-, відеознімання доріг загального значення, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блок-постів та укріплень, розташування, зосередження, чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони;

використання повітряних суден, будь-яких легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі тощо);

носіння військової форми одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням, окрім складових сил безпеки та оборони;

організовувати та здійснювати полювання;

рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах, які знаходяться в межах прикордонної смуги. Випуск маломірних плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах, які знаходяться в межах прикордонної смуги здійснювати виключно з дозволу начальника підрозділу охорони державного кордону.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів (підрозділів), органів (підрозділів) цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру (під час виконання ними службових обов’язків).