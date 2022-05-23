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В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей усилили ограничения

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 18:02
В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей усилили ограничения
фото Госпогранслужбы

В приграничных с Беларусью районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установлены дополнительные временные режимные ограничения.

Источник: "Северная граница. Госпогранслужба" в Facebook

Дословно: "Сообщаем, что приказом начальника 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов введены дополнительные временные режимные ограничения в пределах контролируемых приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей".

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Детали: Ограничения будут действовать с 23 мая до окончания военного положения.

Так, запрещены любые передвижения гражданских лиц в полосе местности, непосредственно примыкающей к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме территории населенных пунктов, непосредственно примыкающих к государственной границе.

В пределах остальной территории контролируемых приграничных районов, а именно в пределах до 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирщины, Сарненского и Варахского районов Ровенщины и в пределах до 5 км от государственной границы Вышгородского района Киевской области запрещено:

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  • передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22.00 вечера до 05.00 утра (или во время комендантского часа);
  • передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов. Передвижение и пребывание этих лиц в лесных массивах и лесных полосах осуществлять после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее, чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования по их окончании);
  • осуществление всех видов работ, за исключением: строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении и при наличии подтверждающих документов;
  • перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
  • использование видео регистраторов, осуществление фото-, видеосъемки дорог общего значения, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блок-постов и укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны;
  • использование воздушных судов, любых легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли);
  • ношение военной формы одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением, кроме составляющих сил безопасности и обороны;
  • организовывать и совершать охоту;
  • рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах, находящихся в пределах пограничной полосы. Выпуск маломерных плавсредств на реках, озерах, других водоемах, которые находятся в пределах пограничной полосы, осуществлять исключительно с разрешения начальника подразделения охраны государственной границы.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, правоохранительных органов (подразделений), органов (подразделений) гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера (при исполнении ими служебных обязанностей).

Темы: Киевская областьЖитомирская областьРовенская областьграница
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