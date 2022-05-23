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Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк: поранено жінку

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 18:17

Російські загарбники продовжують без зупину потужно обстрілювати Сєвєродонецьк. В старому районі міста поліцейські виявили поранену 58-річну жінку.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За його словам, жінці на місці надали медичну допомогу та викликали медиків.

На шляху до лікарні автомобіль з пораненою потрапив під обстріл, але "на щастя все обійшлося".

 

 

Теми: Луганська областьвійнажертви
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