Оккупанты снова обстреляли Северодонецк: ранена женщина

Российские захватчики продолжают без остановки мощно обстреливать Северодонецк. В старом районе города полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По его словам, женщине на месте оказали медицинскую помощь и вызвали медиков.

По пути в больницу автомобиль с раненой попал под обстрел, но "к счастью все обошлось".