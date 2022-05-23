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Оккупанты снова обстреляли Северодонецк: ранена женщина

Светлана КизиловаПонедельник, 23 мая 2022, 18:17

Российские захватчики продолжают без остановки мощно обстреливать Северодонецк. В старом районе города полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По его словам, женщине на месте оказали медицинскую помощь и вызвали медиков.

По пути в больницу автомобиль с раненой попал под обстрел, но "к счастью все обошлось".

 
 

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Темы: Луганская областьвойнажертвы
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