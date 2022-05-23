Росіяни ввірвалися в дім і розстріляли співробітника Запорізької АЕС – Енергоатом

У понеділок російські загарбники увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно: "23 травня 2022 року російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя".

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