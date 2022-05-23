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Росіяни ввірвалися в дім і розстріляли співробітника Запорізької АЕС – Енергоатом

Альона Мазуренко Понеділок, 23 травня 2022, 18:27
Росіяни ввірвалися в дім і розстріляли співробітника Запорізької АЕС – Енергоатом
ТЕХНІКА РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ БІЛЯ ЗАЕС. ФОТО GETTYIMAGES.COM

У понеділок російські загарбники увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його. 

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно: "23 травня 2022 року російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

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З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя".

Нагадаємо:

  • 4 березня  російські війська захопили  територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
  • В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.

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Теми: ЗАЕСвійнаокупаціяРосія
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