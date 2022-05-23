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Россияне ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС – Энергоатом

Мазуренко Алена Понедельник, 23 мая 2022, 18:27
ТЕХНИКА РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЭС. ФОТО GETTYIMAGES.COM

В понедельник российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно: "23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь".

Напомним:

  • 4 марта  российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.

Темы: ЗАЭСвойнаоккупацияРосcия
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