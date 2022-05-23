Россияне ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС – Энергоатом
Понедельник, 23 мая 2022, 18:27
В понедельник российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.
Источник: Энергоатом в Telegram
Дословно: "23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.
С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь".
Напомним: