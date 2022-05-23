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Чотири країни ЄС закликають віддати російські активи на відновлення України - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 18:35

Литва, Латвія, Естонія та Словаччина у вівторок вимагатимуть конфіскації російських активів, заморожених Європейським Союзом, для фінансування відновлення України після російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У листі зазначається, що на початку травня Україна оцінила суму, необхідну для відновлення країни після руйнувань, завданих Росією, приблизно в 600 мільярдів доларів. Але оскільки війна все ще у розпалі, сума, ймовірно, різко зросла.

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"Значна частина витрат на відновлення України, включаючи компенсацію жертвам російської військової агресії, має бути покрита Росією", — йдеться у листі, який у вівторок буде представлено міністрам фінансів ЄС.

У листі також міститься заклик до ЄС розпочати підготовку нових санкцій проти Москви.

"Зрештою, якщо Росія не припинить військову агресію проти України, між ЄС та Росією взагалі не має залишитися жодних економічних зв'язків – гарантуючи, що жодні наші фінансові ресурси, продукти чи послуги не сприятимуть військовій машині Росії", – йдеться у документі.

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Чотири країни зазначили, що ЄС та країни-однодумці вже заморозили активи, що належать російським фізичним та юридичним особам, та близько $300 мільярдів резервів Центрального банку РФ.

"Зараз ми повинні визначити законні шляхи максимального використання цих ресурсів як джерело фінансування — як на витрати зусиль України, що продовжуються, з протистояння російській агресії, так і на повоєнне відновлення країни", — заявили вони.

"Конфіскація державних активів, таких як резерви Центрального банку або майно державних підприємств, має прямий зв'язок та ефект щодо цього", - йдеться у листі.

Різні офіційні особи ЄС раніше попереджали, що конфіскація активів, особливо приватних осіб, є складною з юридичної точки зору, оскільки для неї немає відповідних законів ЄС.

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Теми: ЄСРосіяУкраїна
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