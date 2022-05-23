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Четыре страны ЕС призывают отдать российские активы на восстановление Украины – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 18:35

Литва, Латвия, Эстония и Словакия во вторник потребуют конфискации российских активов, замороженных Европейским Союзом, для финансирования восстановления Украины после российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В письме отмечается, что в начале мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, нанесенных Россией, примерно в 600 миллиардов долларов. Но поскольку война все еще в самом разгаре, сумма, вероятно, резко возросла.

"Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией", — говорится в письме, которое во вторник будет представлено министрам финансов ЕС.

В письме также содержится призыв к ЕС начать подготовку новых санкций против Москвы.

"В конечном счете, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей — гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России", — говорится в документе.

Четыре страны отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около $300 миллиардов резервов Центрального банка РФ.

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"Сейчас мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как на расходы продолжающихся усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны", — заявили они.

"Конфискация государственных активов, таких как резервы Центрального банка или имущество государственных предприятий, имеет прямую связь и эффект в этом отношении", - говорится в письме.

Различные официальные лица ЕС ранее предупреждали, что конфискация активов, особенно частных лиц, сложна с юридической точки зрения, поскольку для нее нет соответствующих законов ЕС.

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Темы: ЕСРосcияУкраина
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